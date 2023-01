Sie erinnern sich bestimmt alle an Ihren Kindheitstraum. Vielleicht wollten Sie Astronaut-/in, Pilot-/in oder Polizist-/in werden, oder Sie malten sich in Ihren Tagträumen eine wunderschöne Villa in Miami aus. Was es auch immer sein mag, irgendeinmal machte Ihnen die knallharte Realität klar, dass das ein naiver Traum eines Kindes ist, der in der Gesellschaft nicht goutiert wird. Aber warum wird uns stets eingetrichtert, dass diese Wünsche unrealistisch sind, dass wir sie im Leben nie erreichen werden können?

Es würde nicht schaden, die Welt ab und zu wieder mit Kinderaugen zu betrachten.

Wenn es so wäre, gäbe es niemanden, der oder die genau das tut, wovon viele träumen. Es würde also nicht schaden, die Welt ab und zu wieder mit Kinderaugen zu betrachten und diesen Träumen und somit auch uns eine Chance zu geben. Sich selbst und den Träumen vertrauen, auch wenn sie vielleicht schwer zu erreichen sind. Denn wenn wir schon von Anfang an zweifeln, wie sollen die Träume dann überhaupt wahr werden können? Von nichts kommt nichts, das gilt auch bei den Wünschen.

Deshalb arbeiten Sie für Ihren Traum, geben Sie nicht gleich dann auf, wenn es schwierig wird. Denn nur durch das Überwinden von Hürden wird man stärker. Nur durch diese Erfahrungen wird man selbstbewusster. Endlich hat man dann die Kraft, den Zweifeln, ob man genug ist und genug kann, den Kampf anzusagen und an den Traum zu glauben.

Es sind kleine oder grosse Träume, sie können einen schon das ganze Leben begleiten oder erst gerade erwacht sein, sie dürfen auch ein wenig surreal sein – all das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass jeder und jede auf ihr oder sein Herz hört und dem Wunsch folgt. Den Traum zu leben versuchen, mehr als scheitern kann man nicht. Haben Sie den Mut! Denn wenn Sie es nicht versuchen, werden Sie nie erfahren, ob es doch nicht geklappt hätte.

«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Anna Zimmermann Anna Zimmermann (15) aus Steffisburg ist Gymnasiastin. Ihre Hobbys sind Klarinette spielen, Tanzen, Joggen, Lesen, Schreiben

