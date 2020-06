Nach über zehn Jahren verkauft – Leben kehrt ins Schulhaus zurück Eine grosse Familie zieht ins ehemalige Schulhaus Wattenwil oberhalb von Worb. Davon profitiert der ganze Weiler. Annic Berset

Lange war es still im ehemaligen Schulhaus Wattenwil. Bald werden hier wieder Kinder spielen. Foto: Adrian Moser

Hin und her. Ja oder nein. Endlich!

So kann man das Kapitel um das Dorfschulhaus Wattenwil in der Gemeinde Worb zusammenfassen. Schon zwölf Jahre lang steht das schmucke Gebäude oberhalb von Worb, das über eine wunderbare Aussicht verfügt, leer. Bis 2008 wurden dort Kinder unterrichtet, dann wurde der Unterricht aber eingestellt, wie bei so vielen kleinen Schulhäusern in ländlichen Regionen.

Und dann? Die Gemeinde Worb setzt sich seit über sechs Jahren dafür ein, dass das Gebäude verkauft werden und somit jemandem als neues Zuhause dienen kann. Ein erstes Angebot von einer Familie lag 2014 auf dem Tisch. Wegen der vielen Auflagen der Denkmalpflege – das ehemalige Schulhäuschen ist schützenswert, unter anderem darf die Aussenhülle nicht wesentlich verändert werden – zog sich diese wieder aus dem Verkaufsprozess zurück

Weitere Jahre zogen ins Land, in denen das Haus leer stand. Verschiedene Interessenten meldeten sich, sprangen aber aus diversen Gründen wieder ab, zuerst eine Institution im Gebiet der Behindertenbetreuung, dann ein Kulturzentrum. Teilweise waren sogar schon Verträge aufgesetzt und bereit zum Unterschreiben. Und immer wieder klappte der letzte Schritt nicht.

Auch für die Öffentlichkeit

Nun kann aber endlich ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Denn Familie Wohlgemuth, dieselbe Familie, die bereits 2014 die Absicht hatte, mit mehreren Generationen nach Worb zu ziehen, hat der Gemeinde wieder ein Angebot unterbreitet. 710’000 Franken beträgt der Verkaufspreis des Schulhauses. «Wir haben uns gut überlegt, ob wir das noch einmal machen wollen», erklärt Erich Wohlgemuth, der heute noch in Pratteln lebt und hofft, ab nächstem Jahr Bürger von Worb zu sein.

Schon vor sechs Jahren habe die Familie viel an Zeit und an Geld investiert. Als das Projekt wegen der vielen Hürden und Auflagen nicht realisierbar erschien, sei das frustrierend gewesen. Nun sieht es aber so aus, als könnte der Umbau nach ihren Vorstellungen vonstattengehen. «Es gibt nicht viele Objekte in der Region Bern, die all das haben, was wir uns vorstellen», sagt Wohlgemuth. Und das ist vor allem eins: genügend Platz. Denn mit ihm und seiner Frau werden auch die Söhne, einer mit drei Kindern, und die Mutter der Schwiegertochter nach Worb ziehen.

Neben den verschiedenen Wohnungen wird ein Gemeinschaftsraum für die Allgemeinheit erhalten bleiben, eine Bedingung der Gemeinde Worb. Und auch der Sportplatz, der zum ehemaligen Schulhaus gehört, kann zu bestimmten Zeiten von allen genützt werden. «Wir freuen uns auf viele Begegnungen», sagt Erich Wohlgemuth.

Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) ist froh, dass neues Leben ins Schulhaus einkehrt. «Ich begrüsse es sehr, dass die neuen Besitzer Wohnraum schaffen und auch eine junge Familie einen neuen Lebensort findet.» Gerade für Kinder sei es doch umso schöner, in so einer Umgebung aufwachsen zu können.