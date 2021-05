Aus YB-Nachwuchsabteilung – Leandro Zbinden und Shkëlqim Vladi erhalten Profiverträge Leandro Zbinden wird Goalie Nummer 3 der ersten Mannschaft. Offensivspieler Shkëlqim Vladi erhält einen Vertrag bis 2023.

Leandro Zbinden (links) und Shkëlqim Vladi haben ihre ersten Profiverträge unterschrieben. Foto: PD

Leandro Zbinden und Shkëlqim Vladi aus der YB-Nachwuchsabteilung «Youth Base» haben ihre ersten Profiverträge unterschrieben, wie der Club am Montag mitteilte.

Der 19-jährige Zbinden, seit fünf Jahren bei YB, hat einen Vertrag bis Sommer 2022 erhalten und wird in der neuen Saison in der ersten Mannschaft die Rolle als Goalie Nummer 3 übernehmen.

Offensivspieler Vladi, seit der U15 bei den Young Boys, hat in dieser Saison in der U21-Mannschaft in 22 Spielen 19 Tore erzielt. Der Vertrag mit dem 20-Jährigen ist bis Ende Juni 2023 gültig, mit Option auf eine weitere Spielzeit.

PD/flo

