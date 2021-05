Laufsport in Interlaken – Lea und Jan sind die Schnellsten 400 Knaben und Mädchen machten unter sich «die schnällschte Oberländer» aus. Über 1000 Meter war auch Ausdauer gefragt. Ueli Flück

Lea Studer (TVU, Nummer 207) siegt mit der Tagesbestzeit von 10,21 Sekunden überlegen in der Kategorie W14. Foto: Ueli Flück

Lea Studer und Jan Hausheer (beide vom TV Unterseen) erwiesen sich am Samstag auf den BZI-Sportanlagen in Interlaken als die schnellsten Sprinter. Sinja Reuteler (TV Saanen-Gstaad) und Raphael Baumann (Fun and Run Thun) liefen Tagesbestzeit über 1000 m. Im Sprint holte die LV Thun nicht weniger als sieben Kategoriensiege, der TV Unterseen – der den Anlass organisierte – als nächstbester Verein deren drei. Bei den Mittelstrecklern war es ausgeglichener: Der TV Saanen-Gstaad und Fun and Run Thun kamen auf je sechs Siege.

Bei den 15-jährigen Mädchen (Kategorie W15) feierte die LV Thun gleich einen vierfachen Erfolg. Laia Marti legte als Schnellste die 80 m in 10,60 Sekunden zurück. Zum Tagessieg reichte dies aber nicht. Die 14-jährige Lea Studer vom TV Unterseen war mit 10,21 Sekunden klar schneller. Ihr Vorsprung auf die Zweite der Kategorie W14, Fabienne Hammel (LV Thun), betrug nicht weniger als 85 Hundertstelsekunden. Sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit gleich um 16 Hundertstel und liegt damit in der Saisonbestenliste von Swiss Athletics in der Kategorie U-16 auf Platz 2. Lea Studer hatte bereits im letzten Jahr als Dritte des Schweizer Finals auf sich aufmerksam gemacht. Sie trainiert dreimal wöchentlich und nennt ihre Vereinskollegin Cynthia Reinle als Vorbild.