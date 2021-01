Pop-Briefing – Lea Lu gewährt Einblick in neues Album Das Pop-Briefing entdeckt ein neues Genre: Sind Klassik-Reworks ein Ding? Plus: Flüsterrap aus Zürich und ein neuer Trend – Konzerte via Clubhouse-App. Mathias Möller

Die Indiepopperin Lea Lu verspricht: «I Call You». Ein neues Album kommt später im Jahr Foto: Claudio Strueby

Das muss man hören

Rhye – Home

Mit «Home» ist dem kanadisch-dänisch-US-amerikanischen Indiepop-Projekt Rhye ein Wurf gelungen. Mit Streichern und lieblichem Gesang versehen sind die 13 Stücke fast schon pathetisch, aber man versinkt noch so gern im fluffig-lässigen Funk der Rhythmen. So schön kann Pop sein.

James Yorkston & The Second Hand Orchestra – The Wide, Wide River

Der Schotte James Yorkston gehört seit bald 20 Jahren zum Singer/Songwriter-Establishment. Für sein neues Album «The Wide, Wide River» hat er mit dem schwedischen Second Hand Orchestra (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Mundartband) zusammengespannt. Folk kann durchaus spritzig und kurlig sein. Auch bei anscheinend wenig hoffnungsvollen Titeln wie «There Is No Upside».

Balthazar – On A Roll

Die belgische Indiepop-Band Balthazar beweist immer wieder ein sicheres Händchen für den Hit. So auch bei «On A Roll». Das fünfte Studioalbum «Sand» erscheint Ende Februar.

Palberta – Palberta5000

Das fünfte Album der New Yorker Indierockband Palberta ist quasi der Gegenentwurf zum Pop von Rhye oder Balthazar: Die mitunter anarchistisch anmutende Lofi-Ambiance des Albums erinnert mitunter an frühe Riot-Grrrl-Bands oder gar die Slits. Wunderbar anzuhören ist es allemal.

Bicep – Isles

Das nordirische Electro-Duo Bicep war bislang an mir vorbeigegangen (auch Musikjournalisten, die sich ja gern als Checker & Gatekeeper gerieren, müssen das mal zugeben können). Umso erfreulicher ist das, was ihnen mit ihrem zweiten Album «Isles» gelungen ist. Die Platte balanciert gekonnt zwischen anspruchsvoller Tanzmusik, komplexen Rhythmen und Zugänglichkeit.

Christian Löffler – Moldau

Nachdem sich der Elektronik-Produzent Christian Löffler im vergangenen Jahr für Deutsche Grammophon an alten Beethoven-Aufnahmen abgearbeitet hat, ist in diesem Jahr anscheinend Smetana dran. Der Deutsche interpretiert das wohl bekannteste Stück des tschechischen Komponisten, die «Moldau». Tut sich hier ein ganz neues Genre auf? Ich lasse es mir gefallen.

Arca – Madre

Die venezolanische Produzentin Arca, auch bekannt durch ihre Arbeiten mit FKA Twigs oder Björk, steht für ätherische, aber fordernde Musik. Die EP «Madre» verströmt eine pastorale Feierlichkeit, allerdings nicht ganz frei von dräuenden Untertönen.

Weezer – All My Favorite Songs

Weezer sind nicht totzukriegen. Obwohl sie seit dem dritten, grünen Album von 2001 nichts von Substanz veröffentlicht haben, bringt es die amerikanische Rockband auf beeindruckende 15 Alben, zählt man die beiden für 2021 geplanten Platten «OK Human» und «Van Weezer» mit. Trotzdem ist man aus alter Verbundenheit immer wieder geneigt, ein Ohr zu riskieren. Bei der aktuellen Single «All My Favorite Songs» wird man weniger enttäuscht als auch schon. Trotz offensichtlichem Product-Placement.

Tomahawk – Business Casual

Jemand, der immer liefert, ist Mike Patton. Dieses Jahr widmet er sich wieder seinem Rockprojekt Tomahawk, «Business Casual» bietet einen ersten Einblick in das Album «Tonic Immobility», welches Ende März erscheint.

Noyland – Neues von damals

Der Kölner Rapper Noy Riches, der als Noyland auch als Produzent fungiert, versammelt auf «Neues von damals» entspannte Beats, die sich über die Jahre angesammelt haben und teilweise noch nicht veröffentlicht waren. Die analog produzierten Instrumentals dürften besonders bei Old-School-orientierten Backpackern und Boom-Bap-Fans sentimentales Kopfnicken auslösen. Das wohlig-warme Knistern der Vinyl-Samples trägt zum Genuss bei.

Das Schweizer Fenster

Lil Bruzy hat einen Wiedererkennungswert wie wenige Branchen-Kollegen. Mit «Hose Heavy» setzt der Zürcher Rapper eine erste Duftmarke für 2021, mit genau der richtigen Mischung aus Selbstironie und Dicke-Hose-Gehabe. Der Sound liefert das, was man kennt und schätzt an Lil Bruzy: reduzierte Beats und minimalistisches Klanggebäude, dazu die typischen Flüster-Raps.

Glockenhell und deutlich geht es dagegen bei Lea Lu zu und her: «I Call You» ist eine Single aus dem gleichnamigen Album, welches später im Jahr erscheinen soll. Für die Posaune zeichnet Nils Wogram derart markant verantwortlich, dass er als «Featuring»-Künstler aufgeführt wird.

Darüber wird gesprochen

Als am vergangenen Mittwoch Bernie Sanders in typischer Manier einen gewollt glanzlosen Kontrapunkt zur sonst eher auf Glamour gebügelten Amtseinführung setzte, war nicht nur das halbe Internet verzückt, sondern auch zahlreiche Musikfans und Bands. Sie banden den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten kurzerhand in ihre Promo-Fotos ein. So wird Sanders auf seine späten Tage noch zum Rockstar.

Die heimlichen Stars von Sanders Outfit waren natürlich die Fäustlinge, hier verewigt auf zwei adaptierten Albumcovern von Godspeed! You Black Emperor und Run The Jewels.

Das blüht

Die Social-Media-Plattform Clubhouse ist zurzeit in aller Munde, oder besser gesagt, in aller Ohren. Die sprachbasierte App zieht natürlich auch Musikschaffende an – am vergangenen Sonntag fand das vermutlich erste Clubhouse-Konzert von Schweizer Künstlerinnen statt: Anna Kaenzig und Tobey Lucas gaben einige Songs zum Besten und sprachen mit den Organisatoren Frank Lenggenhager und Kevin Kyburz über die Corona-Lage im Allgemeinen und die Zukunft von Kunst auf dieser neuen Plattform im Speziellen. Interessant ist das Konzept durchaus, die Tonqualität muss sich allerdings noch verbessern (aber gilt das nicht auch für zahlreiche Konzert-Locations?).

Das Fundstück

Die «Washington Post» hat eine Liste mit Komponisten und Performerinnen zusammengestellt, die nicht (nur) aus dem Pop-Bereich kommen, aber die 2021 unser Gehör haben sollten. Dort gibt es Sounds zu hören, die im Pop-Briefing wohl eher seltener zu hören sind. Allein deshalb lohnt es sich, ein Ohr zu riskieren.

Die Wochentonspur

Die wichtigsten Stücke und Anspieltipps der Woche (plus die aus den vergangenen drei Monaten) finden Sie in dieser Playlist versammelt. Eignet sich auch zum Joggen, für die Badewanne oder zum Einschlafen.