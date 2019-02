Wie überlastet der Verkehr in den Innenstädten ist, zeigt auch die durchschnittliche Geschwindigkeit, welche die Autos auf dem letzten Kilometer erreichen. In Zürich und Genf sind es gerade einmal etwa 14 beziehungsweise 16 Kilometer pro Stunde. Zum Vergleich: Autofahrer in Graz und Stuttgart erreichen immerhin 21 km/h . Im australischen Canberra, in dieser Hinsicht führend im Ranking, erreichen sie 39 km/h .

Die hohen Zeitverluste, die Staus verursachen, bedeuten auch eine grosse finanzielle Belastung. In Berlin zum Beispiel fielen im vergangenen Jahr 1,7 Milliarden Euro an, was 1340 Euro pro Autofahrer entspricht. Für die beiden Schweizer Städte hat Inrix solche Zahlen leider nicht berechnet.

Der volkswirtschaftliche Schaden aufgrund von Stau ist aber auch hierzulande hoch. 2015 beliefen sich die Kosten in der Schweiz laut Berechnungen des Bundesamts für Raumentwicklung auf rund 1,9 Milliarden Franken. Es entstehen nicht nur Zeitkosten, die sich Autofahrer gegenseitig im Stau aufbürden, sondern auch Umwelt-, Klima-, Energie- und Unfallkosten.

Je roter ein Gebiet eingefärbt ist, desto ausgeprägter ist das Problem: «Pendlerstau-Index» der Credit Suisse. (Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrössern)

Schon im «Pendlerstau-Index», den die Credit Suisse vor fünf Jahren veröffentlichte, waren die Agglomerationen von Zürich und Genf am stärksten von Stau betroffen. Von der scheinbar naheliegendsten Lösung des Problems – mehr Strassen zu bauen – riet die Grossbank ab. Langfristig werde dadurch nur die Mobilität gefördert. Die Credit Suisse schlug stattdessen vor, die besonders belasteten Verkehrswege zu Hauptverkehrszeiten kostenpflichtig zu machen, also Roadpricing einzuführen. So könnte das Verkehrsaufkommen über den Tag gleichmässiger verteilt werden.