Kanton lehnt Antrag ab – «Le Beizli»-Kochlehrling soll definitiv ausgeschafft werden Der Kanton wird sich beim Bund nicht dafür einsetzen, dass der abgewiesene afghanische Flüchtling seine Lehre beenden kann. Die Bedingungen für ein Härtefall-Gesuch seien nicht erfüllt. Benjamin Bitoun

Blickt einer ungewissen Zukunft entgegen: Kochlehrling Omar Habibi soll definitiv nach Afghanistan ausgeschafft werden. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Geschichte von Omar Habibi (Name geändert) bewegt. Weil sein Asylrekurs abgelehnt wurde, darf der afghanische Flüchtling seine Kochlehre im Liebefeld nicht beenden. In den vergangenen Wochen setzten sich seine Lehrmeister für den talentierten Lehrling ein. Sie reichten beim Kanton Bern einen Antrag um Fortführung der Lehre ein. Sie schrieben einen offenen Brief an den Könizer Gemeinderat, der Gemeinde, wo Omar wohnt und arbeitet. Und sie lancierten eine Petition, einen «Aufruf zur Menschlichkeit», wie sie sagen. Knapp 10’000 Personen haben bislang unterschrieben.