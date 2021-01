Lawinenhunde auf Engstligenalp – Schnüffelnasen im Rennen gegen die Uhr Bei garstigem Winterwetter trainierten sieben Hundeführer der Alpinen Rettung mit ihren Tieren das effiziente Suchen von Lawinenverschütteten. Bruno Petroni

Um die Wette buddeln mit Herrchen Rinaldo Rufibach: Labradorhündin Hope hat im Nebel einen vergrabenen Gegenstand geortet. Foto: Bruno Petroni

Samstagmorgen auf der Engstligenalp, 1950 Meter über Meer: In der von Adelboden her vorstossenden Nebelbank herrscht ein Whiteout. Weiss in Weiss – es ist kein Horizont mehr zu sehen. Trotzdem lässt Rinaldo Rufibach (52) seine sechsjährige Labradorhündin Hope von der Leine und gibt ihr das Kommando zum Suchen. Freudig mit der Rute wedelnd verschwindet der Vierbeiner im Nebel. Für die Hündin ist die Suche nach Lawinenverschütteten immer ein Spiel. Ein Spiel, welches im Ernstfall Menschenleben retten kann.

«Lass den Hund suchen gehen»

Bereits nach zwei Minuten hält Hope plötzlich inne und schlägt einen Haken. Ihre Nase führt sie zu einem kleinen Schneehaufen, wo sie sofort zu buddeln beginnt. Für Herrchen Rinaldo Rufibach das Zeichen, dass sie ein vermeintliches Lawinenopfer geortet hat. Bei der Übung ist dies ein freiwilliger Proband, welcher kurz zuvor tief in einer kleinen Schneehöhle vergraben worden ist. Im Ernstfall könnte dies ein schwer verletzter Lawinenverschütteter sein. Dann kann jede Sekunde über Leben oder Tod entscheiden. Nach einer Viertelstunde sinken die Überlebenschancen von Lawinenverschütteten dramatisch – es droht der Erstickungstod. Kurze Zeit später droht zudem akute Todesgefahr infolge Verletzungen und Unterkühlung.