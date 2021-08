Raiffeisen-Unternehmerpreis - Lawinen-Sprengmasten für die Sicherheit

Die Wyssen Avalanche Control AG Infos einblenden

Die Anfänge der Wyssen Avalanche Control AG führen bereits ins Jahr 1974 zurück, als die Firma Wyssen Seilbahnen eine der ersten Sprengseilbahnen zur vorbeugenden Lawinenauslösung am Weissfluhjoch in Davos gebaut hat. Im Jahr 2000 wurde der Bereich Wyssen Avalanche Control ins Leben gerufen. Mit der Erfindung des Wyssen-Lawinen-Sprengmasts kam das Unternehmen richtig ins Rollen. In fünf Jahren wurde die AG zum Marktführer in der Schweiz, Österreich und Norwegen. Weitere Informationen: Wyssenavalanche.com