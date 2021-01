Lawinen in Stechelberg – Stellilouene schreckte das Dorf auf Gleich mehrere Lawinen gingen in Stechelberg nieder. Die Stellilouene kam nur knapp vor der Dorfstrasse zum Halt. Schäden verursachte sie trotzdem. Samuel Günter , Bruno Petroni

Die Stellilouene vom Schwarzmönch her drang bis knapp vor die Dorfstrasse von Stechelberg vor. Foto: Bruno Petroni

Mathias Feuz war am späten Samstagabend im Stall. «Eine meiner Kühe war gerade beim Kalbern, als es um 22.30 Uhr plötzlich zu rumpeln begann», erzählt der Stechelberger Landwirt, der in seinem Stall in der Matte rund 30 Stück Vieh untergebracht hat. «Plötzlich riss der Druck der vom Schwarzmönch her kommenden berüchtigten Stellilouene die Stalltür auf und ein unbeschreibliches Tosen erschreckte meine Kühe. Mit grösster Mühe konnte ich die Tür wieder schliessen und so lange festhalten, bis es wieder ruhiger wurde.» Schnee wirbelte durch alle Ritzen durch den ganzen Stall.