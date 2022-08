Die Loubegaffer – Lauwarm spielt Konzert durch, und Stapi hat keine «Hemmige» Die Band Lauwarm spielte am Freitag in Bern, ohne dass sich jemand unwohl fühlte. Und plant der Stapi eine Sängerkarriere? Das sind die Themen der Woche. Stefan Schnyder

Mit Dreadlocks und barfuss vor dem Berner Publikum: Die Band Lauwarm spielte bei ihrem Konzert am Egelsee nicht nur Reggae. Foto: Barbara Héritier

Die Berner Reggae-Band Lauwarm meldete sich am Freitagabend mit einem Konzert am Egelsee zurück. Das Wichtigste vorneweg: Von den rund 100 Konzertbesucherinnen und -besuchern fühlte sich während des Auftritts niemand «unwohl», sodass die Band ihre Playlist wie geplant zu Ende spielen konnte. Der Sound und das Outfit der Musiker gefielen dem Publikum. Es tanzte und wippte begeistert mit. Am Ende verlangte es eine Zugabe, welche die vier Musiker auch gaben. Auf den Medienwirbel, der die Band vor zwei Wochen erfasst hatte, spielten sie nur mit einem Satz an: «Wir spielen nicht nur Reggae», sagte Sänger Dominik Plumettaz.