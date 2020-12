Versammlung Kirchgemeinde Brienz – Lautsprecher und Mikrofone können ersetzt werden Die Stimmbürger der Kirchgemeinde Brienz genehmigten einen Verpflichtungskredit von 80’000 Franken für eine neue Beschallungsanlage sowie das Budget 2021.

Die Beschallungsanlage der Kirche Brienz – Lautsprecher und Mikrofone – sind in die Jahre gekommen, so orientierte Kirchgemeinderat Daniel Abegglen die 25 Stimmberechtigten an der Versammlung der reformierten Kirchgemeinde Brienz. Auch fehle ein fix installierter Beamer mit guter Leinwand, schreibt die Kirchgemeinde in einer Mitteilung. Die Versammlung genehmigte den Verpflichtungskredit von 80’000 Franken.

Weiter liess der Kirchgemeinderat die 60 Pfarrstellenprozente auf weiteres bestätigen.

Budget mit Aufwandüberschuss

Das Budget 2021 sieht einen Aufwandüberschuss von 114’200 Franken bei einem Kirchensteuersatz von unverändert 0,23 Prozent vor. Die Versammlung genehmigte das Budget und nahm den Finanzplan 2020–2025 zur Kenntnis. In den nächsten fünf Jahren sind folgende Investitionen geplant: Ersatz Küche Pfarrhaus Schwanden, Gesamtsanierung Dach Kirche Oberried, Dach- und Bodenheizungssanierung Kirchgemeindehaus Kienholz sowie Sanierung der Heizung wie auch der WC-Anlage in der Kirche Brienzwiler. Die geplanten Investitionen seien tragbar.

Die Orgel in der Kirche Brienz: Sie wurde im Sommer revidiert. «Nun ist aus einer guten Barockorgel eine sehr gute Orgel geworden», schreibt die Kirchgemeinde. Foto: PD

Die Revision der Orgel Kirche Brienz wurde im Sommer durchgeführt, der genehmigte Verpflichtungskredit betrug 100’000 Franken. Eine solch grosse Revision sei circa alle 20 Jahre nötig. «Nun ist aus einer guten Barockorgel eine sehr gute Orgel geworden», schreibt die Kirchgemeinde.

Viele Jubiläen

Leider konnte noch keine Person zur Wahl in den Kirchgemeinderat vorgeschlagen werden. Kirchgemeindepräsidentin Heidi Rohr verdankte diverse Jubiläen: Finanzverantwortliche Elsbeth Rodi (20 Jahre), Sigristin Christine Zwald (15 Jahre), die Sonntagschulmitarbeiterinnen Annina Fuchs und Käthi Zurbuchen (je 10 Jahre), die Helferinnen im Dindlentreff Ursula Nydegger (30 Jahre) und Verena Wälti (10 Jahre). Birgitte Brantschen wurde nach vier Jahren verabschiedet.

Bei der anschliessenden Begräbnisbezirksversammlung wurde das Budget mit einem Aufwandüberschuss von 23’000 Franken und unverändertem Pro-Kopf-Beitrag der Gemeinden von 24 Franken genehmigt. Es seien keine wesentlichen Investitionen für 2021 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Ersatz der Beschallungsanlage Kirche Brienz wird auch die Lautsprecheranlage auf dem Friedhof optimiert. Gemäss Finanzplan 2020–2025 ist die Planung der nächsten Jahre tragbar.

pd/ngg