«Don Carlos» bei Bühnen Bern – Lauter irrende Seelen im düsteren Spanien Giuseppe Verdis grösste Oper wird im Stadttheater Bern zum Fest für die Ohren. Die Musik triumphiert dabei über ziemlich anstrengende Regieeinfälle. Peter König

Der spanische Thronfolger Don Carlos (Raffaele Abete) ist unglücklich verliebt in Elisabeth de Valois (Masabane Cecilia Rangwanasha), die aus Staatsräson seinen Vater heiratet. Foto: Janosch Abel

Giuseppe Verdis Grand Opéra «Don Carlos» ist für ein Haus wie die Bühnen Bern ein Wagnis. Carlos und nicht Carlo; gespielt wird also die seltenere französische Fassung. Das sind fünf Akte, Grand Opéra eben, eine mutige Wahl zum Start des neuen Opernteams. Historischer Hintergrund ist Spanien im 16. Jahrhundert, Krieg und Ketzerverbrennung, Hunger und Hofzeremoniell. Die mit dem Infanten Carlos verlobte Élisabeth de Valois wird wegen der Staatsräson mit dessen Vater Philipp II. vermählt. Carlos’ Freund Rodrigue will Freiheit für Flandern, der Grossinquisitor den Erhalt der alten Ordnung, erfolglos in Carlos verliebt ist Prinzessin Eboli.