Hangar Rockin’ in St. Stephan – Laute Motoren, stimmige Musik, bunte Petticoats Am 21. Hangar Rockin’ feierte der Rock ’n’ Roll ein zweitägiges Revival – mit einem auch jungen Publikum. Lina Weber

Die Round Up Boys aus Berlin heizten die Hauptbühne am Samstagnachmittag ein. Foto: Lina Weber

Trotz durchzogenem Wetter liessen sich die eingefleischten Fans der 50er-Jahre in St. Stephan nicht davon abhalten, ihren Lifestyle zu präsentieren und zu zelebrieren. Das Angebot des 18. Hangar Rockin’ war gross, von Rock-’n’-Roll-Tanzkursen über Oldtimer-Rennen bis hin zum Flohmarkt mit allem, was das Vintage-Herz begehrt. Das zog Publikum an aus verschiedensten Kantonen und zum Teil sogar von Orten ausserhalb der Landesgrenze auf den Flugplatz St. Stephan.