Ubersitz in Meiringen – Laute Klänge vor leeren Rängen Die Trychler sind im Oberhasli unterwegs – aber es gelten strenge Vorgaben. Samuel Günter

Trychler der «Isenbolgen» unterwegs in Meiringen. Foto: Bruno Petroni

Seit Menschengedenken wird im Oberhasli in der Altjahreswoche getrychlet. Auch heuer. Allerdings ist «alles anders», wie ein Beteiligter gegenüber dieser Zeitung erklärt. Keine Menschenmassen säumen die Strassen, pro Zug sind maximal 15 Personen zugelassen, weiter müssen Masken getragen und die vorgegebenen Abstände eingehalten werden. «Wir schauen genau darauf, dass wir alle Vorgaben einhalten.» Das werde auch heute am Abschluss der Altjahreswoche und dem eigentlichen Höhepunkt, dem Ubersitz, so sein.

Der Ubersitz ist lose organisiert, einen offiziellen Veranstalter gibt es nicht. Am zweitletzten Arbeitstag im Jahr, also meistens am 30. Dezember, zieht es normalerweise 8000 bis 10’000 Besucher nach Meiringen. Schon im November teilte die Gemeinde Meiringen mit, dass das Volksfest rund um die Altjahrswoche und Ubersitz abgesagt ist. «Das Trycheln soll, wenn möglich, in einem gewissen Rahmen stattfinden können», erklärte Gemeindepräsident Roland Frutiger damals gegenüber dieser Zeitung. «Wir sind mit den Trychelmajoren wie auch der Kantonspolizei zusammengesessen und haben ein Konzept ausgearbeitet.» Dieses ermöglicht, dass die Trychelzüge auch in diesem Jahr die bösen Geister vertreiben können. Und das ist wohl auch bitter nötig.