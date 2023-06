Erster Rammstein-Auftritt nach den Vorwürfen – Laut wird es schon beim Protest vor dem Konzert Die Band spielt ihr erstes von vier Konzerten der laufenden Tournee in München. Nahe dem Olympiastadion gibt es eine Demonstration. Jana Jöbstl , Martin Tofern , Michael Zirnstein

Mehrere Frauen haben Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben. Foto: Keystone

Für die Rockband Rammstein und ihren Frontmann Till Lindemann steht am Abend das erste von vier Konzerten in München auf dem Programm. Seit 20.30 Uhr sind die Musiker auf der Bühne des Olympiastadions, die Show hat begonnen. Till Lindemann kam mit geschwärztem Gesicht, blondem Irokesenschnitt und schwarzem Mantel auf die Bühne.

Während der ersten drei Songs "Rammlied", "Links 2-3-4" und "Bestrafe mich" - keine Ansprache ans Publikum. Aus einem Lautsprecher ertönte zu Beginn des Konzerts lediglich: «Rammstein bittet, keine Videoaufzeichnungen zu machen.» Alle sollen doch bitte ihre Handys einstecken. Nach rund 50 Minuten Konzert gab es die erste Pause. Lindemann verliess die Bühne.



Laut wurde es schon vor dem Konzert. «Gewalt in der Branche ist kein Einzelfall, Sexismus bekämpfen: überall», skandierte eine Gruppe von etwa 30 Aktivistinnen zwischen Olympiahallen-Eingang und der Brücke zur U-Bahn. «Till Täter» stand auf ihren Pappschildern. Oder «Solidarität mit allen Opfern, auch wenn dafür Idole fallen müssen.» Aber auch «Nieder mit Rammstein.»



Dabei sei die Demonstration gar nicht explizit nur gegen das Konzert gerichtet, sagt Jenny Schröder, die die Kundgebung spontan angemeldet hat. «Als Privatperson.» Sie habe selbst Gewalt erfahren, sagt sie. Die Demo haben sie beim Kreisverwaltungsreferat München angemeldet, «um Polizeischutz zu bekommen», sagte sie. Die Diskussion im Internet nach den schweren Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann habe sie dazu bewegt. «Da wird gesagt, die Frauen hätten schon auch selber Schuld, so wie die sich angezogen haben. Daran sieht man, was wir für ein gesellschaftliches Problem haben. Das ist erschreckend.»



Ihrem Aufruf auf Twitter hätten sich dann Organisationen wie die Frauenrechtsaktivistinnen der Gruppe «Slutwalk», aber auch die Antifa angeschlossen. Rammstein-Fans hingegen machten sich gegenüber den Demonstrierenden für die Band stark. Aggressionen wundern Jenny Schröder dabei nicht: «Auf Twitter haben sie mich beschimpft: zu hässlich für ein Groupie! Das deckt doch die Machtstrukturen auf.»

«Die Vorwürfe wiegen so schwer»

Die Süddeutsche Zeitung und der NDR hatte von schweren Vorwürfen berichtet, die Lindemann mehrere Frauen machen. Es geht um Vorwürfe des Machtmissbrauchs und Vorwürfe sexueller Übergriffe.



In einer Stellungnahme von Rammstein hiess es, man nehme die Vorwürfe ausserordentlich ernst. «Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne.»



Die Band geht Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Umgang ihres Sängers mit Frauen selbst nach. Dafür hat die Gruppe nach eigenen Angaben eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Ziel ist es demnach, die Sachlage aufzuklären.



Für die Münchner Konzerte wurden bereits einige Veränderungen angekündigt: So soll es die sogenannte «Row Zero», die berüchtigte Reihe Null, in München nicht in der bisherigen Form geben. In dieser Zone hatten offenbar viele der Frauen Konzerte verbracht, die für Treffen mit Lindemann akquiriert worden sein sollen. Nun sollen sich dort nur noch einzelne Personen aufhalten, zum Beispiel Mitarbeiter des Security-Dienstes oder des Plattenlabels. Es soll laut Veranstalter in München auch keine Aftershow-Partys geben. Ausserdem hat das Management ein Awareness-Konzept angekündigt.

Im Juli spielt die Band auch mehrere Konzerte in Berlin. Dort hat sich die Landesregierung eingeschaltet und Aftershow-Partys auf Liegenschaften, die sie verantwortet, verboten. Dazu zitiert die Zeitung BZ Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD): «Es gilt die Ermittlungen abzuwarten, aber die Vorwürfe wiegen so schwer, dass Schutz und Sicherheit der Frauen hier absoluten Vorrang haben.»

