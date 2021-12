Zu wenig Personal für Gemeinderat – Laupens Kampf um Kandidaten Es fehlt an Gemeinderätinnen und -räten. Überall, auch in Laupen. Im Stedtli geht man nun aktiv gegen das Problem vor – etwa mit einem Stand am Märit. Sheila Matti

«Du hast uns gerade noch gefehlt!» Mit diesem Spruch wirbt Laupen für neue Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Foto: Raphael Moser

Beissend weht der Wind durch das Stedtli. Die Menschen, die von Stand zu Stand, von Murmeltiersalbe zu Magenbrot schlendern, sind dick eingepackt. Kappe, Handschuhe, Stiefel. In Laupen steht der Herbstmärit an – endlich wieder, nachdem er letztes Jahr pandemiebedingt ausfallen musste. Der Andrang ist gross.

Mittendrin ein seltsamer Stand. Verkauft wird nichts, nur bei einem Wettbewerb kann man mitmachen, um einen Schlossrundgang zu ergattern. Im Hintergrund prangt ein grosses, grünes Plakat: «Du hast uns gerade noch gefehlt!»

Das Thema des Standes ist fast so widrig wie das Wetter. Laupen sucht Politiknachwuchs, Leute, die sich für die Mitarbeit in einer Kommission oder gar im Gemeinderat erwärmen lassen. Denn an solchen mangelt es akut – nicht nur in Laupen, sondern im ganzen Land. Das Stedtli an der Sense ist nur ein Beispiel, es steht stellvertretend für jede zweite Gemeinde in der Schweiz.