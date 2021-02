Entwicklung auf dem Porziareal – Laufen Ducksch Anliker jetzt die Mieter davon? Auf dem Ruckstuhl-Areal passiert gerade, was sich manche für das Gelände der ehemaligen Langenthaler Porzellanfabrik wünschen. Kathrin Holzer

Viele Fragen sind noch offen zur Zukunft des Porziareals. Bei den Nutzerinnen und Nutzern kommt es derweil zu ersten Veränderungen. Foto: Raphael Moser

«Beträchtliche Flächen» auf dem Areal der Firma Ruckstuhl in Langenthals Süden sollen fortan an Kulturschaffende und ans Kleingewerbe vermietet werden. Das Ganze «zu Sonderkonditionen». Was ein Investor beim Teppichhersteller an der Bleienbachstrasse zur Bedingung machte, entspricht ziemlich genau einer wesentlichen Forderung, die auf der anderen Strassenseite auf dem Porziareal bisher ungehört blieb: dass die Besitzer bei der Arealentwicklung dem heutigen Nutzungsmix aus Kulturschaffen und Kleingewerbe Rechnung tragen, anstatt diesen durch den Bau von Hochhäusern mit Wohnungen zu erschweren.