Ausgangslage

Von St. Gallen über Zürich bis in die gesamte Innerschweiz: Wie in einem Dominospiel schloss in den letzten Tagen ein Kanton nach dem anderen seine Skigebiete. Übrig geblieben sind die Platzhirsche Graubünden, Bern und Wallis, wo die Pisten bis auf weiteres geöffnet bleiben.

Im Bündnerland will man am Montag einen Beschluss fassen. «Wir warten bewusst das Wochenende ab und prüfen dann anhand aktueller Zahlen in Bezug auf die Auslastung der Intensivstationen», sagt Daniel Camenisch von der Bündner Kommunikationsstelle Coronavirus. Dieses Test-Wochenende soll Aufschluss darüber geben, ob und wie stark verunfallte Patienten die Situation in den Spitälern verschärfen. «Entscheidend für uns ist, wie stark Ski- und Snowboardunfälle die Plätze auf den Intensivstationen zusätzlich belasten.» Denn für Notfälle seien aktuell genügend Betten vorhanden.

Hochbetrieb auf den Pisten bedeutet aber auch Hochbetrieb für die Retter. Foto: Ester Michel

Tatsächlich hat an diesem Wochenende für viele Skigebiete die Saison erst richtig gestartet. Tausende Wintersportler sind aus dem Unterland in die Bündner Berge gefahren. Hochbetrieb auf den Pisten bedeutet aber auch Hochbetrieb für die Retter.

Jährlich verunfallen etwa 76’000 Wintersportler so schwer, dass sie ärztliche Hilfe benötigen. Oft koordiniert die Rega dann die Rettung. So fliegen die Luftretter an Spitzentagen zwischen dem 24. und dem 26. Dezember bis zu 160 verunfallte Wintersportler in ein Spital. Bei manchen sind die Verletzungen so gravierend, dass sie auf der Intensivstation betreut werden müssen – sodass die Betten dort noch knapper werden würden.

«Wir befürchten Überlastung der Spitäler»

Nachdem diese Woche bereits die Zürcher Spitäler kritisiert haben, dass die Skigebiete offen bleiben sollen, kommen nun auch deutliche Worte vom Direktionspräsidenten der Berner Insel-Gruppe – wo ebenfalls Patienten aus den Skigebieten landen. «Wir haben mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass es landesweite, einheitliche, strenge und kontrollierte Regelungen braucht. Mit den derzeitigen Massnahmen wird dieses Ziel nicht erreicht», sagt Uwe E. Jocham.

Der Direktionspräsident erwartet zusätzliche Notfalleinlieferungen aus dem Skigebiet – und dass darunter auch Kontakte mit Übertragungen zu erwarten sind. «Wir befürchten, dass deswegen die verfügten Massnahmen nicht ausreichen, um die drohende Überlastung der Notfall- und intensivmedizinischen Angebote in unseren Spitälern abzuwenden», sagt Jocham.

Hoffen auf das Weihnachtsgeschäft

Noch haben die grossen Skigebiete im Kanton die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ihnen das Weihnachtsgeschäft erhalten bleibt. Im Engadin geben sich die Bergbahnbetreiber «vorsichtig optimistisch». Und der Kanton Uri geht wie schon Obwalden einen neuen Weg: Schliessen müssen lediglich Ski- und Sessellifte, zudem dürfen keine Ski- und Schlittelpisten präpariert werden. Alle anderen Bahnen fahren hingegen weiter.

«Wir werden das Skigebiet umfunktionieren», sagt Stefan Kern von der Andermatt Swiss Alps AG. Die Bullys werden nach dem Wochenende aus den Pisten neue Wanderwege präparieren. Foodtrucks sollen zudem die geschlossenen Restaurants ersetzen. Am 28. Dezember will der Kanton Uri die Lage neu beurteilen. Dann entscheidet er, ob die Skigebiete zum Jahreswechsel vielleicht doch wieder öffnen dürfen. (Fabienne Riklin, Pia Andrée Wertheimer)