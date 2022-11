Kampf ums Publikum – Laufen den Eishockeyclubs die Fans davon? Die National League ist ausgeglichen und hochstehend wie lange nicht mehr. Trotzdem bleiben viele Plätze leer. Manche Clubs starteten Aktionen – vergeblich. Marco Oppliger Angelo Rocchinotti

Gähnende Leere: Auf dem Eis stehen Topspieler, doch die Begeisterung der Fans hält sich wie hier in Lausanne in Grenzen – noch. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

Vielleicht muss diese Geschichte mit der Berner Postfinance-Arena beginnen. Schliesslich rutschte schon so manchem Spieler das Herz in die Hose, wenn er beim Einlaufen zur Stehplatzrampe blickte, die mit jedem Schritt höher und mächtiger zu werden schien. Zumindest war das einmal so.