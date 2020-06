Frutiger Firmen räumen das Räbloch – Lauber: Drei Experten, ein Name Zwei Firmen aus Frutigen bewältigen gemeinsam die Räumung des Räblochs. Geführt werden die beiden Unternehmen von drei Brüdern. Christina Burghagen

Hansjürg Lauber, einer der drei Brüder, an der Arbeit im Räbloch. Foto: Marcel Bieri.

Baumstämme und Geröll per Seilbahn auf einen Transportplatz zu hieven, damit Lastwagen alle Materialien abtransportieren können, ist im Räbloch gefragt. An diesen Arbeitsschritten zeigt sich die enge Zusammenarbeit von zwei Frutiger Firmen: Lauber FST hat die Seilbahn, Stoller & Lauber die Lastwagen. Sonst gehen die Unternehmen eher getrennte Wege, doch im Räbloch, dem Naturdenkmal zwischen Schangnau und Eggiwil, ziehen sie nun buchstäblich an einem Strang.