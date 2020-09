Betonmischer umgekippt – Lastwagenfahrer bei Unfall in Schmitten verletzt Am Mittwochmorgen verlor der Chauffeur eines Betonmischers in Schmitten die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Betonmischer kippte in Schmitten auf die linke Seite. Foto: PD/Kantonspolizei Freiburg

Am frühen Mittwochmorgen fuhr ein 30-jähriger Lastwagenchauffeur kurz vor 7 Uhr mit seinem Lastwagen von Bundtels in Richtung Schmitten. Als er dort rechts in die Friesenstrasse abbog, kam es zum Unfall.

Wohl «in Folge einer Unaufmerksamkeit und wegen überhöhter Geschwindigkeit» verlor der Fahrer die Herrschaft über sein Fahrzeug, wie es im Communiqué der Kantonspolizei Freiburg heisst.

Der Fahrer prallte daraufhin in die Mittelinsel, woraufhin der Lastwagen umkippte und auf der linken Seite liegend zum Stillstand kam. Der Chauffeur wurde beim Unfall verletzt und von der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Der Lastwagen wurde von einer Garage abgeschleppt. Die Feuerwehr des Stützpunktes Düdingen konnte das Benzin, das beim Unfall auf die Strasse ausgelaufen war, neutralisieren. Für den Bergungseinsatz wurde die Strasse während 3.5 Stunden für den Verkehr gesperrt.

chh/pd