Feuerwehreinsatz – Lastwagen verliert Öl mitten im Breitenrain Am Samstagmittag musste die Feuerwehr ausgelaufenes Öl auf der Stauffacherstrasse beim Breitenrainplatz binden.

Dieser Lastwagen hatte Hydrauliköl verloren. Foto: Stefan Schnyder

Am Samstagmittag hat ein Lastwagen Hydrauliköl verloren auf der Stauffacherstrasse in Bern. Die Feuerwehr musste auf die Rückseite der Coopfiliale am Breitenrainplatz ausrücken, um die Flüssigkeit zu binden.

Aus Umweltgründen und wegen Rutschgefahr auf der Fahrbahn, wie Thomas Roder , Mediensprecher von Schutz und Rettung Bern, sagt. Kurz nach 12.30 Uhr war der Einsatz bereits beendent.

sih

