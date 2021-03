Unfall auf der A1 – Lastwagen und Auto kollidieren auf dem Felsenauviadukt Am Freitagvormittag sind auf der A1 zwischen Bern-Wankdorf und Neufeld ein Lastwagen und ein Auto zusammengestossen. Die Lenkerin des Autos wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Miriam Schneuwly

Auf dem Felsenauviadukt kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall.

Foto: Franziska Rothenbuehler (Archiv)

Kurz vor 10.30 Uhr kam es am Freitag auf der A1 in Bern auf dem Felsenauviadukt Richtung Neufeld zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilte, kollidierte ein Lastwagen mit einem Auto. Das Auto geriet darauf nach links in die Mittelleitplanke und kam zum Stehen.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt, Autolenkerin wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Aufgrund der Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Neufeld zeitweise nur einspurig befahrbar, was zu Stau führte. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken.