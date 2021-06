Unfall in Wasen – Lastwagen stürzte die Böschung hinunter Am Dienstagnachmittag kam ein LKW auf Vorderarni vom Weg ab. Der Lenker wurde verletzt und mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Der Lastwagen wurde von den Tannen am Waldrand gestoppt. Bild: PD

Am Dienstagnachmittag ist in Wasen auf Vorderarni ein Lastwagen eine Böschung hinuntergestürzt, überschlug sich dabei mehrmals und prallte schliesslich am Waldrand gegen die Tannen. Der Lenker wurde beim Unfall verletzt. Er konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.

Die Meldung ging bei der Kantonspolizei Bern kurz nach 14.30 Uhr ein, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Gemäss aktuellem Kenntnisstand war der Lastwagen, der Heizöl geladen hatte, von Hambühl herkommend unterwegs gewesen. Weshalb er vom Weg abkam, ist noch unklar, der Unfallhergang wird nun untersucht.

Die Bergung des Fahrzeuges gestaltet sich sehr aufwendig und dauert am Dienstagabend noch an. Insbesondere muss zuerst das geladene Heizöl abgepumpt werden. Im Einsatz standen auch Angehörige der Regiofeuerwehr Sumiswald sowie der Öl- und Chemiewehr der Feuerwehr Burgdorf.

rsc

