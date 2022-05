Strasse in Dieterswil gesperrt – Lastwagen nach Unfall in Schräglage Am Dienstag ist in Dieterswil ein Lastwagen von der Strasse abgekommen und im Grasbord steckengeblieben. Verletzt wurde niemand.

Der verunfallte Lastwagen musste mit einem Kran auf die Strasse gehoben werden. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

Am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr ist in Dieterswil (Gemeinde Rapperswil) ein Lastwagen verunfallt. Er war von Lätti herkommend in Richtung Rapperswil unterwegs gewesen, als er auf Höhe eines Kiesplatzes im Lehnwald aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Fahrbahn abkam und im dortigen Grasbord in Schräglage stecken blieb. Der Lastwagenlenker blieb unverletzt.

Der Verkehr wurde anfangs wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt, ehe die Strasse zur Bergung des Lastwagens mittels Kran für rund eine Stunde komplett gesperrt werden musste.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

SDA/flo

