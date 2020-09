Unfall in Oberburg – Lastwagen ist im Maisfeld gekippt Ein LKW kam am Montagmorgen auf der Krauchthalstrasse Richtung Oberburg von der Strasse ab. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich bei der Fennerhuskurve. Foto: Simon Scheidegger

Ein Lastwagen war am Montagmorgen auf der Krauchthalstrasse Richtung Oberburg unterwegs. Bei der Fennerhuskurve verlor der Fahrer die Kontrolle, geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr in ein Maisfeld. Dort kippte der LKW auf die linke Seite. Gemäss einer Sprecherin der Kantonspolizei waren keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall involviert.

Bei der Polizei ging die Unfallmeldung um 8.15 Uhr ein. Der Fahrer wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren Oberburg und Burgdorf. Wegen ausgelaufenen Flüssigkeiten auf der Fahrbahn war die Strasse bis 13 Uhr gesperrt. Mittlerweile ist sie wieder offen.

rsc