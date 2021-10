Unfall in Lütschental – Lastwagen fuhr in die Lütschine Am Mittwochmorgen kam ein Lastwagen von der Strasse ab, fuhr über ein Feld und kam in einem Bachbett zum Stillstand. Der Lenker wurde verletzt.

Die Polizei rückte am Mittwochmorgen nach Lütschental aus. Symbolbild: PD

Am Mittwoch kurz vor 6 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, in Lütschental im Bereich Tschingeley sei ein Lastwagen in das Bachbett der Schwarzen Lütschine gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lastwagen auf der Hauptstrasse unterwegs in Richtung Grindelwald, als er auf Höhe des Chienbach aus noch zu ungeklärten Gründen mit der Leitplanke kollidierte und seine Fahrt zunächst fortsetzte.

Wie die Behörden mitteilen, überquerte der Lastwagen kurz vor dem Gehöft Tschingeley die Fahrbahn, fuhr über ein Feld und kam schliesslich auf Höhe des Gehöfts im Bachbett der Schwarzen Lütschine zum Stillstand. Der Lastwagenlenker wurde dabei verletzt und musste von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht werden.

Aufgrund der örtlichen Verhältnisse gestalten sich die Bergungsarbeiten aufwendig. Der Lastwagen muss mittels Kran aus dem Bachbett geborgen werden. Der Verkehr auf der Hauptstrasse wird zeitweise wechselseitig geführt. Die Feuerwehren Grindelwald und Bödeli stehen im Rahmen der Bergung und zur Verkehrsregelung im Einsatz.

pd/aka

