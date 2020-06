Die Ladung war zu hoch – Lastwagen bleibt an Unterführung hängen Die tiefe Bahnunterführung im Löchligut in Worblaufen wurde einem Lastwagenfahrer am Montagnachmittag zum Verhängnis: Seine Ladung blieb an der Unterführungskante hängen.

Am Montagnachmittag wollte ein Lastwagen die Bahnunterführung an der Worblaufenstrasse im Löchligut passieren. Foto: Claudia Salzmann Seine Ladung war jedoch höher als die Unterführung, weshalb es zu einem Unfall kam. Foto: Claudia Salzmann Es wurde niemand verletzt, die Polizei regelt den Verkehr. Foto: Claudia Salzmann 1 / 3

Kurz vor 13.45 Uhr kam es am Montagnachmittag im Löchligut auf der Worblaufenstrasse an der Grenze zu Bern zu einem spektakulären Verkehrsunfall: Weil die Ladung eines Lastwagens zu hoch war für die Bahnunterführung, die dieser passieren wollte, blieb der Container, der auf den Sattelschlepper montiert war, an der Unterkante der Unterführung hängen.

Beim Unfall wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage bestätigte. Diese ist derzeit vor Ort mit umfangreichen Bergungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Auf der Worblaufenstrasse ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei führt den Verkehr wechselseitig, da die betroffene Bahnunterführung momentan nur einseitig befahrbar ist.

( chh/pd )