Unfall in Uttigen – Laster kippt in Wiese Ein Lastwagen ist in Uttigen von der Strasse abgekommen und gekippt. Der Chauffeur wurde leicht verletzt. Die Strasse war für mehrere Stunden gesperrt.

Der Lastwgen kippte rechts von der Strasse zwischen Seftigen und Heimberg. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

Die Meldung zu einem umgekippten Lastwagen in Uttigen ging am Dienstagnchmittag, kurz nach 15.20 Uhr, bei der Kantonspolizei Bern ein. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Lastwagen auf der Hauptstrasse von Seftigen in Richtung Thun Nord unterwegs, schreibt die Kantonspolizei. Nach einer Rechtskurve auf Höhe der dortigen Gemüsetunnel kam er von der Strasse ab, geriet über das Strassenbord hinaus ins Wiesland und kippte auf die rechte Seite.

Strasse stundenlang gesperrt

Der Chauffeur konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Er wurde leicht verletzt mit einer Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Feuerwehr Uetendorf plus rückte insbesondere zum Binden von ausgelaufenen Fahrzeugflüssigkeiten aus. Für die Bergung, bei welcher ein Kran eingesetzt wurde, musste die Hauptstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren Uetendorf plus und Thun richteten eine Verkehrsumleitung.

Die Kantonspolizei Bern untersucht den genauen Unfallhergang.

pd/maz