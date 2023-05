Über dieses Foto mit Leni und Heidi Klum in Unterwäsche enervieren sich gerade sehr viele Menschen. Foto: Intimissimi

Halten wir die ganze Aufregung der vergangenen Tage mal kurz fest: Heidi Klum und ihre 19-jährige Tochter Leni haben gemeinsam für das italienische Unterwäschelabel Intimissimi posiert. Und weil die Firma nun mal BHs, Bustiers und Unterhosen produziert und keine Daunenjacken, Hoodies und Baggy Pants, zeigen die beiden Frauen auch Décolleté und Beine und blicken lasziv.

Seit der Veröffentlichung sind zig Artikel dazu erschienen, gefolgt von vielen Reaktionen à la: Wie kann Heidi Klum nur? Warum zerrt sie Leni derart in die Öffentlichkeit? Weshalb lässt sie zu, dass ihr kaum volljähriges Kind halb nackt und auf riesigen Plakaten Männerfantasien bedient?

Und überhaupt, Lenis Busen ist viel zu gross für eine 19-Jährige, Heidis Haut viel zu glatt für eine bald 50-Jährige. Da muss mindestens Photoshop am Werk gewesen sein, vielleicht waren es auch ein paar Schönheitschirurgen und vermutlich alles zusammen. Das vermittelt all den jungen Mädchen und Frauen da draussen ein verzerrtes Bild.

Die Kommentarfunktion bei Instagram hat Heidi Klum bei all diesen Reaktionen längst deaktiviert. Es ist nicht das erste Mal, dass sich über die umtriebigen Klums ein Shitstorm ergiesst, lanciert von Medien, angetrieben von provozierten Leserinnen und Lesern, die klicken, meinen und sich empören. Beim ersten gemeinsamen Intimissimi-Shooting im November 2022 war von «Inzest-Fotos» die Rede.

Heidi Klum ist das gewohnt. Spätestens seit dem Start von «Germany’s Next Topmodel» ist sie eine Reizfigur in der deutschsprachigen Presse. Ihre Kinder schirmte sie jedoch in all den Jahren von den Medien ab. Tochter Leni durfte bis zu ihrem 16. Lebensjahr nicht einmal einen eigenen Instagram-Account haben. Dafür war ihr erster grosser Auftritt im Jahr 2020 umso öffentlichkeitswirksamer: Den hatte die junge Klum gleich auf dem Cover der deutschen «Vogue» – an der Seite von Heidi. Mit mehr Alarm kann man eine Modelkarriere nicht lancieren.

Seither versucht die inzwischen 19-Jährige, ihre Karriere als Model voranzutreiben; mit grosser Unterstützung ihrer Mama. Auf die ist sie auch angewiesen, denn wäre Leni ohne berühmte Eltern aufgewachsen – ihr Vater ist der frühere Formel-1-Teamchef Flavio Briatore –, hätte sie kaum eine Chance im Modelbusiness.

Dass Leni Klum als Model neben Outfits und Produkten auch ihren Körper präsentieren muss, liegt in der Natur der Sache.

Dafür fehlen ihr einerseits die klassischen Masse – mit ihren 163 Zentimetern ist sie darauf angewiesen, dass Designerinnen und Kunden auf Diversität setzen. Ausserdem ist Leni zwar sehr hübsch, sie sticht jedoch kaum aus der grossen Masse genauso hübscher junger Frauen heraus. Dafür fehlen ihr noch die Ecken und Kanten einer Kate Moss oder auch die Persönlichkeit von Heidi Klum. Diese waren ebenfalls zu klein für den Laufsteg, schafften es aber mit ihrer Persönlichkeit an die Spitze. Es ist also in erster Linie schlau, dass sie vom Namen ihrer berühmten Mama profitiert und Hand in Hand mit ihr posiert. Wir können uns angesichts ihrer jüngsten Unterwäschefotos also wieder entspannen.

Leni Klum kann nichts für den allgemeinen Anti-Heidi-Klum-Reflex. Und dass sie als Model neben Outfits und Produkten auch ihren Körper präsentieren muss, liegt in der Natur der Sache. Manchmal sind es halt bloss Dessous. Oder gar nichts, wenn es vor allem um Aufmerksamkeit geht. Und die braucht Leni Klum, wenn sie es allein schaffen will. Bei einem ihrer ersten Soloaufträge, einem Cover für das britische Mode- und Kulturmagazin «Rollacoaster», zeigte sie sich freizügig, ihre entblösste Brust hatte sie nur mit der Hand bedeckt. Zu der Zeit war sie 17-jährig.

Man kann natürlich darüber streiten, ob das für ein Mädchen in diesem Alter eine gute Idee ist. Aber es sieht nicht so aus, als würde Leni Klum für die Zwecke ihrer ehrgeizigen Mutter missbraucht. Vielmehr ist da eine junge Frau, die es ähnlich stark in die Öffentlichkeit zu ziehen scheint wie ihre Mutter. Und die ebenso gerne und selbstbewusst mit ihren Reizen spielt. So wie viele junge Frauen in diesem Alter. Die müssen bloss mangels Möglichkeiten wie «Vogue»-Covers und Lingeriefirmen auf Instagram, Tiktok oder die Strasse ausweichen.

