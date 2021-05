Übermüdet in der Schule – Lasst Jugendliche länger schlafen! Viele Teenager leiden an Schlafmangel und quälen sich morgens aus dem Bett – auch weil die Schule ungesund früh beginnt. Was lässt sich dagegen tun? Und kann man auch im Schlaf lernen? Barbara Reye

Zu wenig Schlaf: In der Pubertät verschiebt sich die Einschlafphase der Jugendlichen in die Nacht hinein. Foto: Johner Bildbyra (Getty Images)

Die Diskussionen um den morgendlichen Schulbeginn bei Jugendlichen sind schon fast ein Dauerbrenner. Und dies, obwohl sich die Wissenschaft schon lange einig ist, dass sich ein späterer Beginn positiv auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler auswirken würde. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Verbessert ein späterer Schulstart die Leistungsfähigkeit bei Jugendlichen?

«Auf alle Fälle», sagt Oskar Jenni vom Universitäts-Kinderspital Zürich. Die Schüler und Schülerinnen seien dann deutlich wacher und könnten konzentrierter arbeiten. Denn Jugendliche bekommen bei uns in der Regel ein bis zwei Stunden zu wenig Nachtruhe. Ein solches Schlafdefizit wirkt sich negativ auf die Schulnoten aus. Am Wochenende holen viele den Schlafmangel dann zwar wieder auf. Doch das längere Ausschlafen am Samstag und Sonntag führt letztlich auch zu einem «sozialen» Jetlag, der den frühen Start am Montagmorgen umso schwieriger macht. Besser ist es deshalb, regelmässig genug Schlaf zu bekommen. Denn mehrere Studien haben gezeigt, dass zu wenig Schlaf neben einer verminderten Schulleistung auch zu einem erhöhten Risiko für Stimmungsschwankungen, Tagesschläfrigkeit bis hin zu Suchtverhalten führen kann.