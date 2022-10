Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Lassen Sie sich verstören Grunge-Pioniere, junge Psychedeliker, Messiasse, filmische Meister der Verstörung, und dann ist da noch ein Zirkus in der Stadt: Willkommen in einer abgefahrenen Kulturwoche. Kulturredaktion

Anachronistisch, aber gut: Harvey Rushmore & The Octopus

Die Basler Band Harvey Rushmore & The Octopus frönen so unverschämt dem hypnotischen, treibenden, etwas düsteren, aber guten alten psychedelischen Rock, dass es eine wahre Freude ist. Die Mitglieder der Band kennen sich seit mehr als fünfzehn Jahren und waren gemeinsam in verschiedenen Formationen aktiv. Seit 2015 haben sie sich als Quartett Harvey Rushmore & The Octopus das ideale Spielzimmer geschaffen, um ihre psychedelisch rockigen Ausschweifungen zu zelebrieren. Nun sind sie mit ihrem dritten Album unterwegs. «Freedomspacecake» heisst es und ist ein 46-minütiger wunderlicher Trip: taumelnd, verspielt, verworren, punkig, mit aufregenden Surfgitarren und irrlichternden Synthesizern. Die Referenzen auf den Surfrock der 60er- und die Psychedelika der 70er-Jahre sind da, aber nie übertrieben. Klar ist das anachronistisch. Aber in einer guten Art, weil unangestrengt und doch druckvoll und mit einem Schuss Zeitgeist. (mbu)

Das Paradies sieht anders aus: Filmreihe «Willkommen Österreich!»

In Ulrich Seidls «Rimini» sucht der Schnulzensänger Richie Bravo im winterlichen Italien sein Glück. Foto: Xenix Filmdistribution

Im österreichischen Kino wimmelt es von Aussenseitern, Tabus und Grenzerfahrungen. Michael Haneke und Ulrich Seidl, zwei der prägenden Figuren, sind Meister der Verstörung und schaffen immer wieder Werke, bei denen es einem kalt den Rücken hinunterläuft und man doch nicht wegschauen kann. Anlässlich der Premiere von Seidls neustem Werk «Rimini» über einen abgehalfterten Schlagersänger, der im nasskalten Strandparadies sein Glück versucht, zeigt das Kino Rex in der Retrospektive «Willkommen Österreich!» weitere aktuelle Filme aus unserem Nachbarland. Darunter ein Mockumentary über die satirische Autorin Stefanie Sargnagel oder «Serviam», ein Spielfilm, der Einblick in ein katholisches Mädcheninternat für die reiche österreichische Elite gibt. (sas)

Grunge der ersten Stunde: Mudhoney

Sie galten als diejenige Band, die das wichtigste Seattle-Album des Jahres veröffentlichte, ja das wichtigste Grunge-Album überhaupt. So bedeutsam waren Mudhoney. Leider nur einen Monat lang. Das war im Juli 1991. Im August kam «Ten» von Pearl Jam. Und im September «Nevermind» von Nirvana und zogen das Rampenlicht auf sich. Trotzdem sind es Mudhoney, die mit ihren Gitarrenverzerrungen und Welthass-Hymnen wie «Touch Me I’m Sick» den eigentlichen Grunge vorspurten und noch heute unbeirrt diesen Pfad beschreiten. Ja, sie sind noch immer da. Schwer, aufrecht und unbeugsam. Das Quartett um Sänger und Gitarrist Mark Arm steht wie einst für diese kantige, kompromisslose, klanglich verzerrte Musik, die ihre Wurzeln im Punk hat. Grunge der ersten Stunde aus dessen Hauptstadt: zu erleben in Freiburg. (mbu)

Messiasse retten die Welt: Filmreihe «The Chosen One»

Bei der Kreuzigung singen alle Leidensgenossen im Film «Life of Brian» fröhlich: «Always Look on the Bright Side of Life». Foto: zvg

In düsteren Zeiten von möglichen Atomkriegen, Stromengpässen und Wirtschaftskrisen sehnen sich viele Menschen nach einer Heldenfigur. Gar nach einem Messias, der uns vom Unglück erlöst. Das Kino in der Reitschule präsentiert nun in der neuen Reihe «The Chosen One» sieben solche Messiasse, die auf ganz unterschiedliche Art die Welt verbessern. Da ist etwa Brian, der in der Bibelsatire «Life of Brian» von Monty Python ungewollt in die Rolle des Weltenretters gezwungen und dafür gekreuzigt wird. Da ist auch Paul Atreides, der im schrägen Science-Fiction-Film «Dune» (1984) von David Lynch einen Wüstenplaneten von den machtsüchtigen Harkonnens befreien muss. Oder auch Ea, die Tochter eines sadistischen Gottes, der in der skurrilen Komödie «Le tout nouveau testament» genau ein Ziel hat: die Menschheit zu quälen. (jek)

Bildgewaltiges Gesamtkunstwerk in der Wüste: Circus Monti

Artistische Expeditionen in die Wüste unternimmt der Circus Monti in seinem neuen Programm. Foto: zvg

Der Zirkusbesuch sollte eigentlich das Gegenteil einer trockenen Wüstenfahrt sein. Oder etwa doch nicht? Imposante Sanddünen, warmes Licht, mystische Farben und schillerende Wüstenblumen bilden nämlich den Rahmen des 37. Monti-Programmes. «Contre vents et marées» entführt – ja, genau – in die Welt der Wüste. Regisseurin Masha Dimitri liess sich dafür von deren Magie und Aura inspirieren. Artistinnen und Artisten in den Disziplinen Jonglage, Diabolo, Vertikalseil, Handstand, Trapez, Bodenakrobatik, Clownerie sowie Chinesische Ringe sind natürlich auch dabei – sozusagen als Oasen im Sand. Pünktlich auf den Saisonstart konnte auch eine neue Zuschauertribüne mit 750 Schalensitzen in Betrieb genommen werden; der Sitzkomfort wie auch die Sicht in die Wüstenlandschaften der Manege werden damit spürbar verbessert. (lex)





