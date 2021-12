Tagestipp: Adventsfenster – Lassen Sie sich überraschen! Jeden Tag im Advent zeigt das Mini-Hotel Casita in Bern ein anderes «Adfenster». Neu können Passanten über Werke von Andreas Röthlisberger staunen. Mirjam Comtesse

Im «Adfenster» der Casita in Bern sind Werke von Peter Fauser, Andreas Röthlisberger, Pedä Siegrist (von links) und der verstorbenen Ruth Burri zu sehen. Foto: zvg

Das Berner Mini-Hotel Casita präsentiert während der Adventszeit das «Adfenster»: Jeden Tag um 9 Uhr morgens geht das Tor neu auf. Bis um 9 Uhr am Abend ist – wie in einem Schaufenster – jeweils ein neues Kunstwerk ausgestellt. Bis am 12. Dezember sind täglich Werke von Andreas Röthlisberger zu sehen: Der Künstler wurde mit archaischen Holzfiguren sowie Metallobjekten bekannt und baut heute unter anderem kleine Maschinen, mit denen sich witzige und hintergründige Kurzfilme realisieren lassen. (mjc)

«Adfenster»: Casita, Schwalbenweg 6a, Bern. Mittwoch, 8. 12., 9 bis 21 Uhr.

Mirjam Comtesse ist Historikerin und arbeitet als Redaktorin im Ressort Kultur. Ihr Schwerpunkt sind Gesellschaftsthemen. Mehr Infos

