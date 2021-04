Bern-Knigge (11) – Lassen Sie sich nicht verwirren Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. Elfte Lektion: Merken Sie sich die grössten sprachlichen Stolpersteine. Mirjam Comtesse

In meiner letzten Kolumne habe ich über das Berner «Es» geschrieben, das reichlich irritieren kann, wenn man nicht mit dem hiesigen Dialekt vertraut ist. Daneben gibt es noch zahlreiche andere Wendungen, die Zugezogene besser kennen sollten.

Dazu gehören die «Loubfläcke». Das ist ein ganz normales Wort? Aber die saisonale Zuordnung verwirrt. Wer bekommt denn im Herbst, wenn das Laub fällt, «Sommersprossen»? Obwohl auch der Sommer schon reichlich spät dafür ist. In aller Regel zeigen sich die kleinen Flecken auf der Nase und den Wangen doch bereits mit der ersten Frühlingssonne. In meinem Ostschweizer Dialekt heissen sie deshalb «Märzetüpfli». Aber versuchen Sie mal, einem Berner zu erklären, er habe «Märzefläcke». Er wird Sie nicht verstehen.

Was ebenfalls für Missverständnisse sorgen kann, ist das Wort «gah loufe». Wenn ich laufen gehe, dann entspricht das einem gemütlichen Spaziergang. Bei jüngeren Bernerinnen und Bernern dagegen habe ich schon erlebt, dass sie darunter eher joggen verstehen. Sie machen «es Löufli». Diese unterschiedliche Interpretation ist natürlich kein Problem, wenn ich für meine vermeintliche Sportlichkeit gelobt werde. Aber wenn die Kollegin plötzlich im Jogginganzug für den verabredeten Spaziergang eintrifft, ist es höchste Zeit, den eigenen Sprachgebrauch zu überdenken.

Maximal verwirrend ist für mich auch das Verb «gah reiche». Es dauerte lange, bis ich auf Anhieb verstand, was mein Mann meinte, wenn er fragte, ob ich die Kinder in der Kita «gah reiche» könne. «Reichen» klingt für mich nach «Reich mir doch bitte das Salz». Ich gehe deshalb intuitiv davon aus, dass ich dem anderen etwas in die Hand drücken soll.

Ähnliche Mühe habe ich mit dem Begriff «lehre». Kürzlich erklärte mir eine Freundin, die regelmässig als Lehrerin arbeitet, sie könne nicht abmachen, weil sie am nächsten Tag «lehre» müsse. Darauf ich: «Ah, du gibst Schule?» Und sie: «Nein, das wäre ‹unterrichte›. Ich lerne.» Okay, aber wieso sagen die Bernerinnen und Berner denn nicht «lernen», wenn sie «lernen» meinen? Manchmal werde ich den Eindruck nicht los, dass sie es uns Auswärtigen absichtlich schwer machen.

Unsere Autorin Mirjam Comtesse erzählt jede Woche von ihren Schwierigkeiten als Ostschweizerin in Bern und gibt Tipps für andere Zugezogene.

