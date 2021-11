Papablog: Teil menschlicher Normalität – Lass uns über Abtreibung sprechen Warum Eltern mit heranwachsenden Kindern über Schwangerschaftsabbrüche sprechen sollten – und zwar nicht nur mit den Mädchen. Nils Pickert

Zu allen Zeiten, in allen Gesellschaften: Und leider wird dennoch noch immer kaum über Abtreibungen geredet. Foto: Getty Images

Ja, das wird jetzt so ein Text. Einer, bei dem Sie sich womöglich fragen, ob der thematisch wirklich in einen Familienblog gehört und ob es nicht auch eine Nummer kleiner geht. Aber er gehört genau hier hin, weil sich das Thema in der Mitte der Gesellschaft befindet und alle angeht. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche und darüber, warum wir die mit unseren heranwachsenden Kindern besprechen müssen. Und zwar nicht nur mit Mädchen, sondern auch ganz dringend mit Jungen. Denn das Problem mit Abtreibungen ist nicht, dass sie zu wenig tabuisiert und im Laufe der Zeit immer weiter normalisiert werden, wie jüngst der stellv. Chefredakteur der Welt behauptete.