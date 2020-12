Coronavirus zum Trotz – Las Barricas eröffnet Kellerbar Der Rathausplatz wird noch spanischer: Der Delikatessenladen Las Barricas hat im Keller eine Bar. Dort zapfen die Betreiber den Rotwein direkt vom Eichenfass. Claudia Salzmann

Inés Garcia und Jesus Alvarez aus Andalusien haben am Berner Rathausplatz eine neue Heimat gefunden. Fotos: Nicole Philipp

Flamenco ertönt aus den Boxen, im Keller riecht es nach Eichenfässern und Olivenöl. «Viele sagen, bei uns bekommen sie zwei Stunden Ferien in Spanien», sagt Inés Garcia. Sie führt das spanische Lokal Las Barricas mit ihrem Ehemann Jesús Álvarez am Rathausplatz. Sie füllen eine Nische in Bern: Gleich um die Ecke geschäftet eine der zwei Tapas-Bars, das Volver, mit dem Ô Capitaine eine zweite im Breitenrain. Sonst sucht man in der Bundesstadt vergeblich nach «Bodegas españolas», wie spanische Weinlokale heissen. Prekär seien natürlich die vom Bundesrat neu verordneten Öffnungszeiten, aber dennoch sperren sie von 15 bis 19 Uhr auf.