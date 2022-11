Kleinkunst in Thun – Lara Stoll zum Schnarchen lustig Lara Stoll, Trägerin des Kabarett-Preises Salzburger Stier, brachte gepflegten Mumpitz auf die Bühne des Theaters Alte Oele und liess herrlich alle Sorgen vergessen. Christina Burghagen

Lara Stoll vermochte das Publikum in der Alten Oele zu verzücken. Foto: Christina Burghagen



Mit einer Brechdurchfall-Sinfonie, Schnarch-Variationen, Slam-Poetry und Hühnerhaut-Gesang vergnügte sich am Samstagabend das Publikum im fast ausverkauften Theater Alte Oele in Thun. Die Künstlerin gratulierte den Gästen, dass diese nun ein Programm im Thurgauer Dialekt über sich ergehen lassen wollten. Es gebe ja so viele haarsträubende Probleme in dieser Welt, und es seien in der jüngsten Vergangenheit Anlässe wie die Geissen-Expo oder das Appenzeller Zwergbiberwerfen ausgefallen. «Wir sind unterfestet», diagnostizierte Stoll. Aber an diesem Abend gehe es mal nur um ihre Probleme.