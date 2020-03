Skirennen im Oberland – Lara Stern und Yanick Oberli sind die Sieger Vor den Finalrennen des Bank EKI Ski Cup war der Kampf um die Cupwertung bei den Knaben bereits entschieden – bei den Mädchen jedoch nicht.

Die Gewinner des Bank EKI Ski Cup: Lara Stern und Yanick Oberli, mit Alexandra Friedli von der Bank EKI. Foto: PD

Im letzten Rennen des Bank EKI Ski Cup am Männlichen starteten die Kategorien U-10 und U-12 zu einem Minikippslalom, die Kategorien U-14 und U-16/18 hatten einen normalen Slalom zu bewältigen. Bei den Mädchen U-10 reüssierte Anna Eymann (SC Grindelwald), bei den Knaben Fynn Fuchs (SC Hasliberg), in der Kategorie U-12 siegten Julia Streich (SC Matten) und Liam Eggleton (SC Wengen). Simona Lanz (SC Wengen) und Jan Kuster (SC Hasliberg) standen in der Kategorie U-14 zuoberst auf dem Podest, Lara Stern (SC Leissigen) und Manuel Hiltbrunner (SC Wengen) gewannen die Kategorie U-16 + U-18.