Ski alpin in Mürren – Lara Stern und Ramon Gfeller holen den Titel Zum zweiten Mal wurden an der Winteregg die BOSV-Meister-Titel im Riesenslalom bei den Erwachsenen vergeben. Die Sieger heissen Lara Stern (SC Leissigen) und Ramon Gfeller (SC Matten).

Der BOSV-Meister und die -Meisterin 2023: Ramon Gfeller (SC Matten) und Lara Stern (SC Leissigen). Foto: PD / Joel Jaggi

Das erste der beiden Regionalrennen an der Winteregg wurde gleichzeitig als BOSV-Meisterschaft im Riesenslalom gewertet. Bei den Damen entsprach das Podest exakt der Juniorenkategorie des Regionalrennens. Die Athletinnen lieferten sich einen Hundertstelkrimi. Lara Stern (SC Leissigen) siegte mit dem Minimalabstand von einer Hundertstelsekunde vor Janette Brunner (SC Habkern). Das Podest wurde von Janine Verdun (Kleine Scheidegg) komplettiert.

Auch bei den Herren feierten die Junioren einen Doppelsieg und sind dabei sogar noch Clubkollegen. Ramon Gfeller (SC Matten) holte sich den BOSV-Meister-Titel vor Joel Jaggi (SC Matten) und Raphael Bettschen (SC Wimmis). Als erfreulich bezeichnen die Organisatoren von Bödeli-Ski und der BOSV Region Bödeli ebenfalls, dass einige Juniorinnen und Junioren aus den Reihen von Bödeli-Ski, der Region Niedersimmental und der Region Haslital am Start waren. Lara Stern und Janette Brunner konnten in der Juniorinnenkategorie je einen Sieg verbuchen. Ramon Gfeller konnte sich in der Juniorenkategorie zweimal den Sieg sichern.

Swiss Master und Raiffeisen-Berner-Cup

Durch die zahlreich anwesenden Masterfahrerinnen und -fahrer erhielten die Rennen an der Winteregg ein interregionales Flair. Um im Swiss Master Cup zu punkten, reisten Einzelne sogar aus der Innerschweiz, der Ostschweiz und den Appenzell an. Nichtsdestotrotz triumphierte bei den Damen Jahrgang 1977 und älter zweimal die einheimische Judith Graf (SC Matten), und auch bei den Herren Jahrgang 1962 und älter war der Oberländer Hans-Peter Nafzger (SC Gehrihorn-Kiental) in beiden Rennen nicht zu schlagen. Der Appenzeller Bruno Meier (Skiclub Bühler) sicherte sich den Sieg in beiden Rennen der Herren Jahrgang 1963 bis 1977.

Beim Raiffeisen-Berner-Cup naht die entscheidende Phase mit den letzten beiden Renntagen. Als Nächstes wird am 11. März am Rinderberg-Derby in Zweisimmen Abfahrt gefahren, bevor es am 19. März am Hasliberg an der Schweizer Meisterschaft in den beiden Regional-Riesenslaloms die letzten Punkte zu gewinnen gibt.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.