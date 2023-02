Ski: Bödeli-Meisterschaft – Lara Stern und Joel Jaggi siegen Die Fahrerin des Skiclubs Leissigen und der Fahrer des Skiclubs Matten triumphieren an der Bödeli-Meisterschaft.

Die Bödeli-Meister und -Meisterinnen 2023 (v.l.): Joel Jaggi (SC Matten), Alisa Michel (SC Bönigen), Nicolas Streich (SC Matten) und Lara Stern (SC Leissigen). Foto: PD

Am Sonntag, 5. Februar, haben die Bödeli-Skiclubs an der Winteregg ihre Meisterinnen und Meister gekürt. Der Skiclub Leissigen organisierte zusammen mit dem Skiclub Gündlischwand zum ersten Mal die Bödeli-Meisterschaft, wie Bödeli-Ski in einer Mitteilung schreibt. Auf einer «sehr gut präparierten Piste» massen sich die Mitglieder aller zehn Skiclubs vom Bödeli. Es ging darum, die schnellste Skifahrerin und den schnellsten Skifahrer der Region zu finden.

Bei den Damen reüssierte Lara Stern (Skiclub Leissigen) und bei den Herren Joel Jaggi (Skiclub Matten). Auf den Rängen zwei und drei bei den Damen folgten Janette Brunner, SC Habkern, und Livia Scheller-Reinle, SC Ringgenberg, sowie bei den Herren Ramon Gfeller, SC Matten, und Lars Scheller, SC Ringgenberg. Sieger Joel Jaggi realisierte die Tagesbestzeit.

Der Sieger: Joel Jaggi, SC Matten, konnte seinen letztjährigen Meistertitel erfolgreich verteidigen. Foto: PD

Am Nachmittag absolvierten die JO-Kinder einen Riesenslalom-Lauf. Hier gewann Alisa Michel, SC Bönigen, vor Elina Grossniklaus, SC Bönigen, und Julia Streich, SC Matten, bei den Mädchen. Nicolas Streich, SC Matten, siegte vor Michael Wyss, SC Habkern, und Nico Gertsch, SC Gündlischwand, bei den Knaben.

Matten mit Doppelsieg

Die Teamwertung der Erwachsenen, die gemäss Mitteilung aus den vier besten Zeiten (eine davon von einer Dame) besteht, ging mit einem grossen Vorsprung von 14, 38 Sekunden an den Skiclub Matten, der die Teamwertung der Bödeli-Meisterschaft bereits im Vorjahr gewonnen hatte. Die Teamwertung der Jugend gewann die JO Matten mit einem knappen Vorsprung von 2, 95 Sekunden auf die Zweitplatzierten der JO Bönigen.

Die Podestfahrer der Clubmeisterschaft (v.l.): Skiclub Habkern, Skiclub Matten und Skiclub Leissigen. Foto: PD

Wie Bödeli-Ski schreibt, wird die Bödeli-Meisterschaft anhand eines Rotationsplans jährlich durch andere Skiclubs organisiert. «Die gesamte Organisation verlief reibungslos und zur Zufriedenheit aller Anwesenden», heisst es. Mehr als 150 Startenden hätten die zwei Skiclubs aus Leissigen und Gündlischwand mit Unterstützung von Bödeli-Ski eine tolle Bödeli-Meisterschaft geboten. Die nächste Auflage wird 2024 von den Skiclubs Matten und Bönigen organisiert.

Die Podestfahrer der JO-Meisterschaft (v.l.): JO Bönigen, JO Matten und JO Habkern. Foto: PD

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.