Super-G in Garmisch – Lara Gut-Behrami fährt in einer eigenen Liga Die Tessinerin gewinnt auch das Rennen in Garmisch. Im Gesamtweltcup liegt sie bereits auf Platz 2. Philipp Rindlisbacher

Hat erneut gut lachen: Lara Gut-Behrami im Zielraum von Garmisch. Foto: AFP

Zu bremsen ist Lara Gut-Behrami derzeit nicht. Und zu bezwingen offenbar auch nicht – jedenfalls nicht im Super-G. In Garmisch siegte sie zum dritten Mal in Serie in dieser Disziplin, und das innert dreier Wochen. Die Tessinerin gewann überlegen, die Zweite Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen lag bereits 68 Hundertstel zurück, der Rest verlor über eine Sekunde.

Gut-Behramis Verfassung ist beeindruckend. Alles sieht selbstverständlich aus bei ihr, unabhängig von den Schnee- und Pistenverhältnissen, egal bei welcher Kurssetzung und auf welchem Gelände. In Crans-Montana, Kronplatz und nun in Garmisch stand sie innerhalb von nur acht Tagen viermal auf dem Podest, notabene in drei verschiedenen Disziplinen.

Starkes Schweizer Team-Resultat

Auch wenn noch drei Rennen auf dem Programm stehen, ist ihr der Triumph im Super-G-Weltcup kaum noch zu nehmen. Es wäre die dritte kleine Kugel in dieser Sparte nach 2014 und 2016. Wobei sich Gut-Behrami längst auch mit dem Gewinn der grossen Kugel auseinandersetzen darf. Dank den 100 Punkten hat sie Teamkollegin Michelle Gisin, die auf die Rennen in Garmisch verzichtet, überholt, sie liegt gerade mal noch 62 Punkte hinter Petra Vlhova. Die Slowakin wurde 8. Die Formkurve aber spricht klar für Gut-Behrami, allerdings bestreitet diese keine Slaloms, von denen noch vier ausgetragen werden bis Ende Saison.

Einmal mehr überzeugten die Schweizerinnen als Team: Corinne Suter wurde Siebte, Priska Nufer fuhr auf Platz 8. Nach den jüngsten Darbietungen dürfte Nufer im WM-Super-G neben Gut-Behrami und Suter gesetzt sein. Zunächst folgt am Sonntag in Garmisch ein zweiter Super-G.