Vorhang auf für ein neues Kapitel: Mit Raymakers expandiert Lantal im Plüschgeschäft. Foto: PD

Nach schwierigen Jahren wegen der Corona-Krise expandiert Lantal wieder. Das Langenthaler Textilunternehmen übernimmt den niederländischen Plüschproduzenten Raymakers.

Mit dem Einkauf will Lantal die Abhängigkeit von der Luftfahrt sowie vom Bahn- und Busgeschäft reduzieren. Gerade Fluggesellschaften bestellten nach Ausbruch der Pandemie kaum noch Sitzbezüge, weil wegen Reisebeschränkungen weltweit Flugzeuge am Boden blieben. Lantal sah sich deshalb im Herbst 2021 gezwungen, 32 von 185 Arbeitsplätzen in Langenthal und Melchnau zu streichen.

Den Aufbau des dritten Standbeines bezeichnet Lantal-Chef Urs Rickenbacher nun als Chance für das Stammhaus und als neuen Risikoausgleich. Raymakers sei der führende Anbieter von hochwertigen Plüsch- und Samtprodukten für Inneneinrichtungen. Konkret geht es um Stoffe für Sofabezüge und Kissen, für die Ausstattung von Büros, Hotels, Kinos oder Theatern.

Im Jahr 2017 hat Lantal bereits den portugiesischen Plüschhersteller Gierlings Velpor übernommen. Nun entstehe mit den drei Marken Raymakers, British Velvet und Gierlings Velpor ein in Europa und darüber hinaus führender Plüschproduzent, sagt Rickenbacher.

Der bisherige Raymakers-Eigentümer Richard Oussouren verspricht sich durch die Zusammenführung dreier seit vielen Jahren auf Plüschherstellung spezialisierter Unternehmen Sicherheit, Kontinuität und Innovationskraft.

Der Sitz von Raymakers in Helmond im Süden der Niederlande. Foto: PD

Lantal übernimmt 100 Prozent der Anteile an der J.A. Raymakers & Co. Der Kaufpreis wird nicht genannt. Das Unternehmen beschäftigt in den Niederlanden 86 Mitarbeitende und bei der Firma British Velvet zusätzliche 15 Personen.

Raymakers darf sich königlich niederländische Textilfabriken nennen. Der Titel wurde dem Unternehmen 1951 von der Königin verliehen. Die Wurzeln von Raymakers reichen bis 1773 zurück, das Unternehmen kann also heuer sein 250-jähriges Bestehen feiern.

