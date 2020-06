GGR Steffisburg – Langwierige Debatte über Parkgebühren Der Gemeinderat will sämtliche öffentlichen Parkplätze kostenpflichtig machen. Das sorgte im Parlament für intensive Diskussionen. Marco Zysset

Die Gemeinde Steffisburg führt neu Parkplatzgebühren auf allen öffentlichen Parkplätzen ein – auch für Lehrkräfte bei den Schulanlagen wie hier in der Schönau. Foto: Patric Spahni

Die Botschaft in den Unterlagen zur Sitzung des Grossen Gemeinderates (GGR) vom Freitagabend ist unmissverständlich: «Der Gemeinderat will, dass die private Nutzung von öffentlichem Grund grundsätzlich entgeltlich ist. Dazu gehört konsequenterweise auch die flächendeckende gebührenpflichtige Bewirtschaftung aller öffentlichen Parkplätze.» Damit will die Regierung «die Bevölkerung motivieren, ihr Mobilitätsverhalten anzupassen».