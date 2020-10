Abo «7 Fragen zu Spiez» Die SVP will auf dem Thron bleiben

Die Volkspartei strebt an den Gemeindewahlen vom 8. November den Status quo an. Präsident Urs Eggerschwiler sieht in Spiez Potenzial beim Verkehr und Parkieren. Er will nichts von höheren Steuern wissen.