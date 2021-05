Twitter ist ein Höllenschlund. Ein Ort, an dem sich die schlechten Eigenschaften der Menschen in ihrer ursprünglichen Form offenbaren. Eitelkeit. Geltungssucht. Rechthaberei. Kleinherzigkeit. Bösartigkeit.

Als Joe Biden kürzlich die ersten hundert Tage als Präsident hinter sich gebracht hatte, erschien in der «New York Times», neben ganz vielen Texten zu Bidens Bilanz, auch ein Artikel über die ersten hundert Tage von Twitter ohne Donald Trump.

Er liest sich wie eine Reportage aus einem verwüsteten Landstrich, eine Bestandesaufnahme nach überstandener Flut, die Aufräumarbeiten noch voll im Gange. Er schlafe wieder besser, erzählte Mario Marval, ein Air-Force-Veteran. Trumps Tweets nicht lesen zu müssen habe sein Leben so viel glücklicher gemacht, sagte Rentner Gary Cavalli. Matt Leece, ein 29-jähriger Lehrer aus Bloomsburg, Pennsylvania, fasste es so zusammen: «Es ist, wie in einer Stadt zu leben, über der ständig Smog hängt. Eines Tages wacht man auf, und der Himmel ist plötzlich blau, die Vögel singen, und man kann endlich wieder atmen.»