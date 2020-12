SCL Tigers unterliegen Gottéron 1:4 – Langweilig dürfte es den Langnauern nicht werden Am Freitagmorgen verloren die Emmentaler Erik Brännström, am Abend in Freiburg. Aber: Für den nach Nordamerika zurückgekehrten Schweden wird ein Ersatz gesucht. Marco Oppliger

Bitterer Einstand: Marcus Nilsson (rechts) überzeugte über weite Strecken, konnte die Langnauer Niederlage jedoch nicht abwenden. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Zumindest Mietkosten sparen können die SCL Tigers. Am Freitag ist Erik Brännström nach Nordamerika zurückgereist, um wie erwartet am Trainingscamp der Ottawa Senators teilnehmen zu können, das voraussichtlich am 29. Dezember beginnt. Weil er sich zuerst in eine zweiwöchige Quarantäne begeben muss, hat Brännström Langnau bereits verlassen – und seine Wohnung Marcus Nilsson überlassen.

Viel Zeit blieb dem Schweden indes nicht, sich einzurichten, am Abend debütierte er in Freiburg für seinen neuen Arbeitgeber. Und Nilsson überzeugte über weite Strecken, doch vermochte auch er die 1:4-Niederlage nicht abzuwenden.