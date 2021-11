Endspurt auf der Baustelle – Langsam zurück zur gewohnten Verkehrsführung Auf der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord wird eine leicht veränderte Verkehrsführung eingerichtet. Teile des Zubringers Kiesen sind vorübergehend gesperrt.

Auf der A6 zwischen Kiesen und Thun-Nord wird eine leicht veränderte Verkehrsführung eingerichtet. Foto: PD

Im Rahmen der Gesamterneuerung des A6-Abschnitts zwischen Kiesen und Thun-Nord befinden sich die Arbeiten in der letzten Hauptphase. Das teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) mit. Bis zur Aufhebung der Baustelle im Dezember seien «noch diverse kleinere Umstellungen der Fahrspuren nötig».

Ab Montag, 22. November, werden die Fahrspuren für den Verkehr in Fahrtrichtung Thun kurz nach dem Anschluss Kiesen bis etwa auf Höhe des Hallenbads Heimberg nach rechts auf die Aussenseite versetzt. So werde in der Autobahnmitte Platz geschaffen für Arbeiten, schreibt das Astra. Diese Verkehrsführung gilt für rund eine Woche.

Normale Spur ab 30. November

Ab Dienstag, 30. November, kann der Verkehr in Fahrtrichtung Thun wieder auf den ursprünglichen Fahrspuren fahren. In Fahrtrichtung Bern bleibt der Verkehr noch bis voraussichtlich am 16. Dezember auf der Aussenseite. Danach wird auch der Verkehr in Fahrtrichtung Bern wieder auf den ursprünglichen Spuren fahren können.

Die Arbeiten seien witterungsabhängig, schränkt das Astra jedoch ein. So könne etwa die Markierung nur bei trockenem Wetter aufgebracht werden. «Nasse Witterung oder ein allfälliger Wintereinbruch mit Schneefall könnten die Verkehrsumstellungen daher verzögern.»

Zubringer Kiesen gesperrt

Der Zubringer Kiesen ist zudem Ende Monat von einer kurzen Sperrung betroffen. Für die Demontage mobiler Trennelemente sowie das Anbringen sogenannter Anpralldämpfer werden die Ausfahrt von Bern her und die Einfahrt in Fahrtrichtung Thun in der Nacht vom 26. auf den 27. November zwischen 20 und 6 Uhr gesperrt. Zudem wird auf der A6 in Fahrtrichtung Spiez beim Anschluss Kiesen eine der beiden Fahrspuren auf kurzer Strecke gesperrt.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.