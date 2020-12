Leserreaktionen – «Langsam reicht es mir mit den blöden und arroganten Kommentaren» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Reaktionen gegenüber Schafhaltern und dazu, ob die Bezeichnung «Beiz» wirklich beleidigend ist oder nicht doch eher als Kosename gilt.

Wie weiter mit der Wölfin? Die Frage wird kontrovers und heftig diskutiert. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Langsam reicht es mir mit den blöden und arroganten Kommentaren von Leuten, die keine Ahnung haben was abgeht. Zeitweise wurden in unserer Gegend alle 2-4 Tage Schafe gerissen, schon über 30, und warten oft elendiglich auf den Tod durch den Wildhüter. Wir sorgen für unsre Schafe und zäunen sie ein, aber die Wölfin hat gelernt: dieses Fleisch ist leichter zu fangen. Jene, die laut für den Wolf schreien, möchten auch nicht, dass sie ihre geliebten Haustiere zerfleischt vor der Türe finden. Der Wolf gehört in die Wildnis, nicht in unsere Dörfer. Christine Weber, Englisberg

Es ist schon seit Wochen bekannt, dass ein Wolf in der Gegend sein Unwesen treibt. Da haben die Schafsbesitzer doch sicher ihre Schäfchen ins Trockene gelegt. Wer aber nicht dazu fähig ist (in der Natur nicht überlebensfähig) und keine geeignete Stallung, Schutzhunde oder geeignete Zäune für seine schutzbefohlenen Tierchen hat, sollte schlicht auch keine Tiere halten. Onlinekommentar von Julius Hadorn

Zum Leserbrief von Hans Ruchti-Kunz «Das muss beleidigend und deprimierend sein»

Ich gebe Hans Ruchti-Kunz Recht. «Beiz» ist eine erniedrigende Bezeichnung und kann nicht mit dem österreichischen «Beisl» gleichgesetzt werden, obwohl beide Wörter die gleiche Abstammung haben. Während «Beisl» der in Deutschland gebräuchlichen Bezeichnung «Kneipe» entspricht, hat «Beiz» eher die Bedeutung von «Spelunke», also ein schlechtes Lokal. Man sollte besser «Wirtschaft» verwenden, oder muss es «Pub» sein, da Englisch besser ist als Deutsch? Martin Meyer, Wabern

Ich kann mich der Meinung des Leserbriefschreibers voll und ganz anschliessen. Auch mich stört es, wenn die Medien mit der für mich abwertenden Bezeichnung «Beiz» um sich werfen. Dies insbesondere auch, da ich selber aus einem Gastwirtschaftsbetrieb stamme, welcher sehr umsichtig und mit grosser Sorgfalt durch meine Eltern geführt wurde. Barbara Zwahlen, Matten b. I.

Ich empfinde «Beiz» eher als Kosename, denn als Schimpfwort. Onlinekommentar von

Werner Wenger

Beiz ist für mich absolut kein Schimpfwort. Im neuen Duden für deutsche Rechtschreibung steht: Beiz, die;-,en (schweizerisch mundartlich für Dorfschenke, Wirtshaus). – Unsere Beizen sind wegen Corona geschlossen. Freuen wir uns doch jetzt schon auf ein Treffen nach der Pandemie in unserer Stammbeiz. Adelheid Böhlen-Trösch, Langenthal

Zu «Plötzlich sackt der R-Wert ab»

Ich finde den Artikel überhaupt nicht ausgewogen und völlig kontraproduktiv. Der R-Wert ist nur eine Grösse auf die man sich stützt aber eigentlich sind die sehr hohen Fallzahlen, die in der Schweiz immer noch viel höher sind als in Österreich und Deutschland, viel wichtiger und müssen drastisch reduziert werden. Es geht nicht um Kommastellen beim R-Wert sondern darum, dass die Fallzahlen mit wirkungsvollen Massnahmen möglichst rasch reduziert werden, beispielsweise auf 100 anstatt 3500 Neuinfektionen pro Tag. Wie wir diese Ziel erreichen ist für mich ein brisantes politisches Thema und nicht die Korrektur von Kommastellen beim R-Wert. Christian Perron, Konolfingen



Die Verantwortlichen dieser Schlamperei müssen meines Erachtens zu 100 Prozent zur Verantwortung gezogen werden für die verursachten Konkurse und Betriebsschliessungen auf Grund ihrer «erfundenen» Angaben. Die Pandemie verursacht schon so Unsicherheiten und Unklarheiten, da braucht es wirklich nicht noch Panikmacher. Einige Kantone haben dies bereits bemerkt und öffnen zum Glück ihre Skigebiete unter klaren Vorgaben. Hoffentlich bringen die Impfungen etwas Ruhe in die Angelegenheit und ein etwas normaleres Alltagsleben zurück. Erich Weber, Bäriswil

Zu «Offene Skigebiete: Die Grundsatzfrage»

Für mich sind die Massnahmen zum Coronaschutz nicht ganz verständlich. Einerseits wird man zum Aufpassen ermahnt, soll so weit möglich zu Hause bleiben und nur wenn es dringend sein muss unter die Leute gehen. Andererseits gibt es für den Sport Lockerungen. Wie lässt es sich vereinbaren, wenn die Seilbahnkabinen voll sind und die Spörtler, so nah, wie die Sardinen in der Dose, beieinander stehen? Das gibt für mich keinen Reim. Da wird strikte die Schliessung der Restaurants diktiert, dabei ist hier die Ansteckungsgefahr gering und eine ganze Kette Verdienstmöglichkeiten wird unterbunden. Sicher bin ich auch dafür, dass man bestimmte Regeln beachtet aber manches kann man nur schlecht begreifen. Johanna Saurer, Steffisburg