Kolumne von Marlen Reusser – Langsam gilts ernst Die 29-jährige Ärztin und Radfahrerin aus Hindelbank gewährt bis zu den Olympischen Spielen Einblick in ihre Gedankenwelt und ihr Profi-Leben. Marlen Reusser

Marlen Reusser. Foto: Ulf Schiller/Freshfocus

Als meine Olympiateilnahme noch weit entfernt lag, da malte ich mir aus, wie wir alles perfekt vorbereiten würden. Wie wir das Material testen, wie ich die Strecke simulieren und spezifische Trainings absolvieren würde, wie jedes Detail geklärt sein und vor allem wie ich mich fit und in der Form meines Lebens fühlen würde.

So sieht es aus, wenn die grosse Herausforderung in komfortabler Distanz liegt. Auf dem Weg dorthin taucht das Leben mit all seinen Abzweigungen auf, und es mutet nicht alles derart optimal an, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist die Realität und normal. Trotzdem hatte ich in letzter Zeit etwas zu hadern damit. Mir ging es nicht so gut und ich zweifelte. Dieses Hadern ist sinnfrei, es gilt aus den aktuellen Gegebenheiten das Maximum zu machen. Ändern kann man nichts mehr. Das wusste ich, und trotzdem, ich konnte mich nicht ganz lösen.